ヤンキースが、あっさりと?保険?を切って未来に枠を渡した。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」電子版、米移籍情報サイト「ＭＬＢトレード・ルーマーズ」など複数の米主要メディアによると、ヤンキースは２９日（現地時間）、敵地アーリントンでのレンジャーズ戦を前に、ランデル・グリチェク外野手（３４）をＤＦＡ（事実上の戦力外）とし、エルマー・ロドリゲス投手（２２）を傘下の３Ａスクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダ