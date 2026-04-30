Ｊ１鹿島は２９日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１３節の東京Ｖ戦（味スタ）に１―２で逆転負けを喫し、９０分での今大会初黒星となった。前半１９分にＤＦ濃野公人が先制点を決めるも、前半３４、４０分の失点であっさり逆転を許してしまう。後半２５分には２回目の警告でＭＦ三竿健斗が退場。数的不利な状況もあって、東京Ｖの粘り強い守備を崩すことができなかった。普段はチームメートに対しても厳しい言葉を並べるＦＷ