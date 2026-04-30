「確変」という言葉がある。もとはパチンコ用語で「確率変動」の略語。大当たりが出た後、次に大当たりを引く確率が大幅にアップするモードのことだ。それが転じて、「一度きっかけをつかめば、何をやってもうまくいくボーナスモード」といった意味で広く使われるようになった。【写真を見る】「すっぴん」が可愛すぎるミセスの大森元貴例えば活動再開後のMrs. GREEN APPLEがいい例だろう。出す曲が毎回のようにヒットし、音楽チ