第1回【日経平均“6万円突破”でも専門家が「今は絶対に株に手を出してはならない」と説く理由…日経平均以外のきちんと確認すべき“指標”とは】からの続き──。4月23日の東京株式市場で、日経平均株価が初めて6万円の壁を突破した。経済系メディアは「高市トレードで7万円が見えてきた」と大きく報じ、ネット上には「長期保有に適した優良高配当株」、「まだまだ割安な銘柄はたくさんある」などなど、株に投資するよう呼びか