「高市トレード」に賭けるべきか否か──。4月23日の東京株式市場で、日経平均株価が一時、史上初となる6万円台に乗せた。24日には575円高い5万9716円で取引を終え、27日には終値として史上初となる6万円台に乗せた。バブル期を上回る高騰ぶりだが、好景気を実感している人はどれほどいるだろうか。むしろ、「今の株価は上がりすぎではないのか」という声も少なくない。しかし、JPモルガン証券は22日付のレポートで、日経平均の年