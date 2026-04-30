統一地方選は独自候補今年2月の衆院選で、立憲民主党と公明党の衆院議員は中道改革連合を結成して臨んだが惨敗に終わった。現在、参院議員は中道に合流しないままで、いわば「ねじれ」の状況が続いている。国会議員の数が激減したことにともなって政党交付金も大きく減額された（関連記事：お金がない！「このままでは4年で干上がる」中道改革連合「絶望の懐事情」）。中道の運命は今後どのようになっていくのだろうか。【写真