【エルサレム共同】ロイター通信は29日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザで新たな制限区域を設定したと伝えた。3月、新たな制限区域を示した地図を支援団体に送付したが、対外的に公開していないという。イスラエル軍は昨年10月の停戦発効後もガザの半分以上を支配しており、新たな制限区域を含めると、ガザの3分の2近くを支配下に置くことになるとしている。イスラエル軍は停戦合意に基づき「イエローライン」と呼ばれる