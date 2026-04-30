俳優の反町隆史（５２）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ「ＧＴＯ」が２８年ぶりに連続ドラマとして復活することが２９日、分かった。７月２０日スタートの月曜午後１０時枠で完全新作のオリジナルストーリーを展開し、反町が当たり役の教師・鬼塚英吉としてカムバックする。前回１９９８年版は全１２話で平均視聴率２８・５％、最終回で３５・７％（関東地区、世帯、ビデオリサーチ調べ）を記録した出世作。２４年４