「ユニコーンＳ・Ｇ３」（５月２日、京都）１勝クラスを４馬身差で圧勝したメルカントゥールは２９日、栗東坂路で単走。４Ｆ５５秒３−４０秒１−１２秒７をマークして楽な手応えで登坂した。杉山晴師は「変わらず順調。予定通りの調教ができている」と仕上がりに不安なしを強調。距離は１００メートル延びるが「１角までの入りが長いから準備しやすいと思う」と条件を歓迎する。重賞初Ｖの期待は大きいが、「（前走は）少頭