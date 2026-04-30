「ケンタッキーダービー・米Ｇ１」(５月２日、チャーチルダウンズ)ＵＡＥダービーを制したワンダーディーンが２９日、チャーチルダウンズ競馬場で最終追い切りを行い、ダートコースで４Ｆ５４秒６０（タイムは主催者発表）を計時した。高柳大師は「先週しっかりやっているので、きょうは調整程度で済ませましたが、そのなかでも本当に持ったままで、馬自身は迫力のある動きがあったので、いい内容だったと思います」と高く評