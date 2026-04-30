「京王杯ＳＣ・Ｇ２」（５月２日、東京）重賞初制覇を狙うララマセラシオンは２９日、今週から復帰予定の菅原明を背に美浦坂路で４Ｆ５４秒４−３９秒７−１２秒４をマークして、力強い動きを披露した。２５年１月以来のコンビとなる鞍上は「体が大きくなっているし、成長を感じますね。いい動きでした」と納得の動きに笑顔。「復帰する週に重賞の依頼をいただいてうれしい。結果で恩返しをしたい」と気合を入れた。