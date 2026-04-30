「働くお姉さん」より堀みなみさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には現場監督の堀みなみさん、気象予報士の椿野ゆうこさん、トラック運転手の真木しおりさん、看護師の小日向ゆりさん、秘書の桜みゆさんのグラビアが掲載されている。 「NEXT推しガール！」では涼井菜生さん