あなたは難しい仕事に直面したとき、上司に助けを求められるだろうか？実は仕事を評価されるかどうかは、「他人に頼れるか」に大きく左右される。真面目な人ほど陥りやすい、自力で頑張ることの罠とは？※本稿は、精神科医の和田秀樹『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。優秀な同期2人の明暗を分けたのは…ある大手人気企業に入社したAさんとBさん