2024年頃から突如クマが人里に現れるようになり、日本列島はパニックに陥った。メガソーラーの設置や山林の減少でクマの住める場所が減ったのが原因とよく言われているが、むしろクマの生息地は広がっているという。クマが人間の生活圏に侵入し始めた本当の理由を専門家が解説。※本稿は、生態学者の小池伸介『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。ドングリにありつけないクマが山から下りてくる