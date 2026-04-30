坂口健太郎主演映画『私はあなたを知らない、』の追加キャストとして、堀田真由、倉田瑛茉、滝藤賢一、原田美枝子らの出演が決定。あわせて特報映像が公開された。 参考：早瀬憩、坂口健太郎主演『私はあなたを知らない、』で初のヒロインに「大きな挑戦になる」 『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家！』で知られる中野量太監督が10年ぶりの完全オリジナル脚本で描く本作は、人を愛するということ、そして人を赦すという