反町隆史主演ドラマ『GTO』が28年ぶりに連続ドラマとして復活。7月20日からカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ枠で放送される。 参考：反町隆史、『GTO』続編決定の背景と心境を語る妻・松嶋菜々子も「すごく楽しみにしている」 本作は、藤沢とおるによる同名漫画が原作を原作とした、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。 1998年の放送当時は、大がかり