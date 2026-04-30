「夫が亡くなれば、遺族年金が入る。それがあれば何とか暮らしていける」。こう信じている妻は少なくありません。ところが、実際に夫を亡くして年金事務所へ出向いた際、想定していた金額より大幅に少ない金額を告げられ、言葉を失うケースが後を絶たないことをご存じでしょうか。本記事では実例を基に、知っておきたい支給要件について、社会保険労務士でもあるOne Asia法律事務所の古田雄哉弁護士に詳しく聞きました。（執筆／ラ