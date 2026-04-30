日経平均株価が終値で初の6万円台を突破した。株式投資をしている人なら、喜ばしいニュースだろう。しかし、景気や企業業績の先行きについては、やや慎重に見たほうがいいだろう。むしろ、いくつかのリスク要因を勘案すると今後、業績予想を下方修正する企業が増える可能性は否定できない。どういうことか。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）日経平均株価が初の6万円台突破！景気を楽観していい？日経平均株価が6万円の大台を