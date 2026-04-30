開催：2026.4.30 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 3 - 1 [レイズ] MLBの試合が30日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレイズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。 3回裏、4番 カイル・マンザード 2球目を打ってレフトへの犠牲フライで