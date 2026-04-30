開催：2026.4.30 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 5 [マリナーズ] MLBの試合が30日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。 ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。 3回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 2球目を打ってライトス