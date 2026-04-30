［J１百年構想リーグEAST第13節］浦和 ２−０ 川崎／４月29日／埼玉スタジアム2002“解任ブースト”という言葉がある。監督交代に踏み切ったチームは、気持ちの入ったパフォーマンスと戦い方の整理で一時的に好成績を収める現象だ。そこから一気にV字回復するチームと、またも苦戦を強いられるチームに分かれるが、試合前日にマチェイ・スコルジャ監督と双方合意のうえでの契約解除を発表し、クラブレジェンドである田中達也U-