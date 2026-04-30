高市政権の発足以降、台湾有事への言及や靖国奉納を巡り、日中関係の緊張は一見、決定的な悪化局面を迎えたように見える。しかし、相次ぐ外交的非難や制裁の裏側で、中国は日本企業への融和姿勢を見せている。 本稿では、対日強硬策を徹底できない中国指導部に課された「2つの制約」について詳しく解説する。（北海道大学公共政策大学院研究員王 彦麟）見せかけばかりの「反日運動」中国指導部が最も恐れている展開とは高市早