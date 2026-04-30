現地４月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、ラ・リーガのアトレティコ・マドリーとプレミアリーグのアーセナルが前者のホームで激突した。立ち上がり、ペースを握ったアトレティコは14分にチャンスを創出。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたアルバレスが、強引にミドルシュートを狙うもGKラヤの好セーブに阻まれる。さらに29分には左からのルッジェーリのクロスに反応したアルバレスがヘ