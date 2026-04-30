欧州最高峰の舞台にふさわしい激戦だった。そのナイスゲームを、どう見ていたのか。４月28日に行われたチャンピオンズ・リーグ準決勝第１レグ、パリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦は、激しい打ち合いの末に５−４でホームのパリSGが制した。ハリー・ケインのPKで幕を開けた試合は、ハーフタイムまでに両軍合わせて５得点が生まれ、３−２とパリSGが１点をリード。さらに後半、立て続けの追加点で５−２と点差を広げる。