2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。4月29日（水）に第13節の10試合が行われました。EAST首位の鹿島アントラーズは東京ヴェルディに1−2で敗戦。今季PK負け2度あったものの、90分間では今季初黒星となりまし