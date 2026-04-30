プロ野球セ・リーグは29日、各地で3試合が行われました。阪神はヤクルトを破り、1日で首位返り咲き。3回に岡城快生選手のタイムリーで先制すると、6回にも小幡竜平選手のタイムリーで追加点。投げては郄橋遥人投手が今季3度目の完封勝利を記録しました。敗れたヤクルトは山野太一投手が6回途中11奪三振も今季初黒星です。巨人は2回の4得点で広島に勝利。2回、3連打で満塁とすると内野ゴロの間に1点を先制。さらに浦田俊輔選