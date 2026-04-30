4月29日、都内の安治川部屋で大関・安青錦が稽古を行い、けがの状態について明かしました。この日、四股、てっぽう、すり足、重りを持ち上げる上半身トレーニング、ぶつかり稽古など基礎でみっちり汗を流した安青錦。先場所は3場所連続優勝と圧倒的な強さを誇るも、初の綱とりに挑んだ春場所で7勝8敗と負け越し。左足小指骨折と診断され、春巡業を3月31日から休場していました。けがも一因で初めて負け越した先場所について「今ま