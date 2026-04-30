北海道・浜中町で2026年4月29日午後9時半ごろ、クマ1頭が目撃されました。クマが目撃されたのは、浜中町浜中東5線のJR浜中駅付近です。JR北海道から警察に「JRの運転士が走行中に線路脇でクマを目撃した」「走行中の電車にクマが接近してきたがすぐに立ち去った」などと通報がありました。クマと電車の接触はなく、けが人はいませんでした。目撃されたクマは1頭で、子グマとみられています。警察が付近の警戒にあたっています。