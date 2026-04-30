◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）ソフトバンクの栗原が汚名返上の同点打を放った。2回に先制点につながる失策を犯したが、0―3の6回2死満塁では中越えへ走者一掃の同点三塁打を放った。「自分のミスで先制を許し、大関に迷惑をかけたので取り返そうと思った。しっかりと振り切ることができました」2試合連続3打点で15打点目は柳田、山川を抜き去り、19打点の近藤に次ぐチーム2位