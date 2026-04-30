「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）シンエンペラーは２９日、栗東ＣＷで３頭併せ。６Ｆ８４秒８−３８秒５−１１秒２を計時し、カフジエメンタール（３歳１勝クラス）に半馬身遅れたが、レヴォントゥレット（５歳オープン）と併入した。吉田一助手は「予定通り。動きも良かったし、いい負荷がかかったと思います」と評価。海外遠征予定を変更しての参戦だが、「折り合いに不安はないし、乗り方ひとつで距離も大丈夫」