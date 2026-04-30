◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）ソフトバンクの2番手で登板した尾形が奪三振ショーを演じた。0―3の5回に救援すると2回1安打無失点6奪三振。奪ったアウトは全て三振という圧巻の内容だった。最速159キロの直球に変化球もさえ「（三振は）何も起こらないので一番いいアウトの取り方と思うんですけど今、意識しているのは強い打球を打たせないこと。それがいい方向に出た」と手応え