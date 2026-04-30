◇パ・リーグ日本ハム0―3西武（2026年4月29日ベルーナD）課題が苦境に直結する。日本ハムはまたも拙守が勝敗を分け、新庄監督は珍しく厳しい言葉で苦言を呈した。「あれはもう、達君がかわいそうでしたね。ちょっとうまい中学生でも捕れていた。あれはいかん。集中はしてるんでしょうけど。ちょっと教えようがないね、あれは」0―1の5回無死一塁。投前バントを処理した達の一塁送球を、カバーに入った二塁・カストロ