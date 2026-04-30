「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）大阪杯で復活Ｖを果たしたクロワデュノールが２９日、さらに上昇気配をアピール。２００７年のメイショウサムソン以来となるダービー馬による春盾Ｖ、さらに父キタサンブラックに続く父子制覇へ意気込みを示した。史上６頭目の連覇を狙うヘデントールは、美浦Ｗで実戦さながらの３頭併せ。長欠明けの京都記念は８着と不本意な結果だったが、巻き返しへ闘志を燃やす。ダイヤモンドＳを