◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）ソフトバンクの周東が2戦連続の猛打賞をマークした。一時は低迷していた打率も・284まで上昇してきた。複数安打は3戦連続だ。チームの攻守の要でもあるスピードスターは「もともと、そんなに（状態は）悪いとは思ってなかったので。数字が追いついてきたのかなと思います」と頼もしく口にした。