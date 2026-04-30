◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）ソフトバンクは元守護神オスナが、誤算だった。3―3の7回に勝ち越し、1点リードの8回に今季初めて勝ちパターンで起用される。ただ、無死から森友、中川の連打で二、三塁とされると、シーモアに逆転中前2点打を許してしまった。「野球なんでなかなか難しい。悪いボールじゃなかったが、打った相手が上だった」そう、淡々と振り返った。25日ロッテ