「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）大阪杯で４着に健闘したタガノデュードは２９日、栗東坂路で単走追い。軽快なフットワークで坂を駆け上がり、現状の充実ぶりを示した。４Ｆ５３秒２−３７秒８−１２秒０を楽に計時した内容に宮師は「気持ち良く上がってきていましたね。ラップもちょうど良かったと思います」と高く評価。「前回は競馬の内容が良かったし、力をつけていると思います」と期待を込めた。