◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2026年4月29日京セラD大阪）打撃不振にあえぐソフトバンク・山川が3打数無安打に終わり、移籍後最長の26打席連続ノーヒットとなった。「圧倒的な成績を目指していく」と臨んだ今季は開幕から2試合連続アーチと上々のスタートを切った。だが、4月中旬から調子が下降線をたどり、開幕時は5番だった打順は7番まで下がった。自己ワーストは西武在籍時の19年に記録した27打席連続