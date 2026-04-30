「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）アクアヴァーナルは２９日、松山を背に栗東ＣＷで併せ馬。リン（３歳未勝利）に半馬身先着し、６Ｆ８４秒８−３７秒２−１１秒４をマークした。鞍上は「当該週だし、無理をせず、いい状態で向かえるように心がけました。先週に感じた右にモタれるようなところもなく、リラックスして走っていました」と状態の良さを把握した様子。四位師も「折り合いの心配がなく、オンとオフがしっ