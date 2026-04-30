1998年に反町隆史（52）主演で大ヒットしたドラマ「GTO」が、28年ぶりに連続ドラマで放送される。7月20日にフジテレビ系で月曜午後10時開始。反町は29日に本紙などの取材に応じ「グレート・ティーチャーとは何か。それを探す旅ですね」と期待をあおった。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りながら生徒や学校の問題と正面から向き合う物語。98年版は全話の平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）が28.5％を記録。24年