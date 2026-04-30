巨人４―２広島（セ・リーグ＝２９日）――巨人が二回、浦田、キャベッジの適時打などで４点を奪い、逃げ切った。竹丸和幸（鷺宮製作所）はリーグトップに並ぶ４勝目。広島は七回以降、無安打だった。６回２失点で白星を挙げても、巨人のドラフト１位新人、竹丸に笑顔はなかった。「点の取られ方が良くなかった」。悔いが残ったのは、五回の投球だ。二死から四球を与え、ポーカーフェースの左腕が珍しく左手で太ももをたたい