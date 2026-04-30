俳優の坂口健太郎（34）が主演する映画「私はあなたを知らない、」（監督中野量太、8月28日公開）に、新たに堀田真由（28）、倉田瑛茉（6）、滝藤賢一（49）、原田美枝子（67）が出演することが発表された。中野監督の完全オリジナル脚本で、坂口演じる主人公がシングルマザーとの出会いをきっかけに心が揺らいでいくヒューマンサスペンス。主人公は、狂おしいまでに“家族”という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまう