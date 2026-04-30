今年デビュー60周年を迎えた女優の由美かおる（75）が48年ぶりに映画に出演する。5月29日公開の「小春日和〜IndianSummer〜」（監督松本動）で白髪姿となり、自身初のおばあちゃん役に挑む。1978年「火の鳥」以来の映画に気持ちも新た。本紙のインタビューに「まだまだ進化して進歩していかないと」と力を込めた。人に言えない悩みを抱えて孤立した看護助手の主人公（水村美咲）が亡き祖母（由美）の言葉を胸に前に進む物語