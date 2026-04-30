フィギュアやCD、鉄道模型など、大切にしていたコレクションを、遺族に二束三文で売り飛ばされないためにやっておくべきこととは――。コレクターが直面する“終活”のリアル。会社員・DJであるデラさん（44）のコレクションは、中古ショップなどで100円ポッキリで売られているCDだ。その行方を、どのように見据えているのか！？閑静な住宅地に佇むアパートの一室。玄関を開けると、まず目に飛び込んでくるのは、床から腰の