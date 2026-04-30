早朝の見守りカメラがとらえていたまさかの珍事件って…？一生懸命体勢を維持しながら“任務遂行”している猫の姿がかわいすぎると話題で、動画は18万再生を突破。「見守りカメラが捉えた決定的すぎる瞬間ですねw」「あららw ドンマイですw」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：早朝、猫がパパの靴の中に向かって…ペットカメラがとらえた『犯行現場』】 事件発生 Instagramアカウント『misako.mike』