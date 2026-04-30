60万回以上視聴され5.1万の「いいね」を集めているのは、とてつもなく控えめにおねだりをする猫の姿。視聴者からは「なんていい子なの」「なんとも言えない愛らしさ」「可愛いしか言葉がでません」などのコメントが届いています。 【動画：『ごはんが欲しい猫』→目の前に座ると…とんでもなく尊い『まさかのアピール』】 おなかが空いた合図は？ Instagramアカウント「猫愛」に投稿されたのは、茶色い縞柄のスコテ