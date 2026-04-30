心臓そのものから発生するがんは非常にまれであり、その理由としては成人の心臓細胞はほとんど分裂しないためDNA複製エラーが起きにくいことや、心臓が胸部の奥にあり発がん性物質の直接的な影響を受けにくいことなどが考えられてきました。そんな中、2026年4月24日に発表された研究では、心臓が鼓動し続ける時に生じる物理的な力が心臓内のがん細胞を増えにくくしているという可能性が新たに示されました。Mechanical load inhibi