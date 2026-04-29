毎回凝った演出で来場者の目を楽しませてくれる「ヨシムラ」のモーターサイクルショーブース。今回は「視覚と音響で体感する臨場感あふれる展示」をテーマに大型LEDスクリーンを設置。音響演出を組み合わせることでレースの臨場感や製品の魅力を直感的に感じられるような演出展示を行った。 ブースにはCB1000F、GSX-8TT、DR-Z4SM、Z900RS SE（2026モデル）といった新型車用に開