秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ」が２９日、川崎市内で「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ『Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓＬｉｖｅ＃４』」（オーバーズ・スカパーＪＳＡＴ協業開催）を行い、のゴールデンウィークの過ごし方を語った。この日から大型連休に突入。今年のゴールデンウィークの過ごし方について、グループで東京、大阪、名古屋、福岡をリリースイベントなどで訪れることから、