俳優の反町隆史が２９日、都内で会見し、７月期のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（７月２０日スタート、月曜・後１０時）に主演することを発表した。連ドラでは１９９８年以来２８年ぶりに、ＧＴＯ（＝グレート・ティーチャー・オニヅカ）こと鬼塚英吉役を演じる。反町は９８年の連ドラで共演した松嶋菜々子と２００１年に結婚。娘２人を授かった。報道陣から「子育てを経験したからこそ、発見したこと、気付いた