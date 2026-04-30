ＶＴｕｂｅｒ４人組ユニット「秘密結社ｈｏｌｏＸ」が２９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで「秘密結社ｈｏｌｏＸＬｉｖｅ２０２６『ＦｉｒｓｔＭＩＳＳＩＯＮ』」を開催した。初めて浴びる生の歓声に４人が酔いしれた。これまでも配信ライブは度々行ってきたが、リアル形式での開催は初めて。デビュー５年目にして実現した念願の一日に、博衣こよりは「ここに来てみんなの笑顔を見たら…」と目を潤ませ、風真いろはは「か